المالية تكشف في تقريرها عن إجمالي الإيراد والإنفاق حتى يوليو 2022

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تقرير عن “الإفصاح والشفافية” والذي يحوي ملخّصاً لمتابعة الموارد المالية العامة المحقّقة واستخداماتها لتغطية نفقات الجهات العامة خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى نهاية يوليو الماضي.

وقد بلغت إجمالي الموارد النفطية خلال تلك الفترة 66,706 مليار دينار وإجمالي الإيرادات السيادية الأخرى 1,248,874 مليار دينار، وبواقي لأرصدة حسابات سابقة بقيمة 824,105 مليون دينار؛ بإجمالي للموارد المالية العامة وصل إلى 68,779 مليار دينار.

بينما كان إجمالي الإنفاقات في ذات الفترة في الباب الأول المتعلق بالمرتبات 24,4 مليار دينار، نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 4,691 مليار دينار، مشروعات برامج التنمية 243،896 مليون دينار، نفقات الدعم 12,695 مليار دينار.

وبهذا يصل إجمالي قيمة النفقات العامة إلى 42,031 مليار دينار.

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