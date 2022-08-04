بيان المركزي يكشف عن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي

كشف مصرف ليبيا المركزي بيانه أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 14.031 مليار حتى 31 يوليو وأن استخدامات الدولة للنقد بلغت مليار و480 مليون .

حيث بلغت قيمة مرتبات العالمين بالخارج 94 مليون دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج حوالي 27 مليون دولار، والعلاج بالخارج بلغت 82 مليون دولار، ودعم المحروقات صفر، والمؤسسة الوطنية للنفط حوالي 444 مليون، حوالات لصالح جهات أخرى بلغت 164 مليون دولار.

وكذلك جهاز الإمداد الطبي حوالي 188 مليون دولار، والشركة العامة للكهرباء حوالي 306 مليون دولار، والتعليم والتعليم العالي بلغت 60 مليون دولار، وجهات أخرى حوالي 115 مليون دولار، حيث أن إجمالي استخدامات الدولة من النقد الأجنبي بلغت حوالي 1.480 مليار دولار.

إلى جانب الاعتمادات المستندية بلغت 5.540 مليار دولار، وحوالات حوالي 64 مليون دولار، والاغراض الشخصية بلغت 3.903 مليار دولار، ومستلزمات برسم التحصيل صفر، كما أن إجمالي استخدامات المصارف التجارية بلغت حوالي 9.507 مليار دولار.

وأيضاً بلغت التزامات قائمة “الاعتمادات مستندية وبواقي” حوالي 3.044 مليار دولار.

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