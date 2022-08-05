بالأرقام..إجمالي الإنفاق لدى وزارات حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والجهات التابعة لها

تحدّث تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الحالي فيما يخص إنفاق الوزارات والهيئات والجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

بدايةً من مصروفات وزارة الاقتصاد بلغت أكثر من 28 مليون دينار، والصناعة أكثر من 10 مليون، والمواصلات 133 مليون دينار، والشؤون الاجتماعية أكثر من 7 مليار، والتخطيط أكثر من 8 مليون دينار.

وزارة الحكم المحلي 492,691 مليون دينار، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 129,937 مليون دينار، وزارة الثروة البحرية 40,147 مليون دينار، وزارة العمل والتأهيل 12,6 مليون دينار، وزارة الإسكان والتعمير 36,790 مليون، وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها 68,743 مليون دينار.

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات التابعة لها 32,067 مليون دينار، وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 77,87 مليون دينار، وزارة الشباب والجهات التابعة لها 42,79 مليون دينار، وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 3,253 مليون دينار، وزارة الموارد المائية 134,907 مليون دينار، وزارة البيئة 6,66 مليون دينار.

هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 88,312 مليون دينار، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 300,144 مليون دينار، الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 15,471 مليون دينار، الشركة العامة للكهرباء 662,5 مليون دينار، ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط 6,451 مليار دينار بإجمالي إنفاق يصل إلى 45,085 مليار دينار.

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