بالترتيب .. المركزي يكشف عن مبيعات المصارف من النقد الأجنبي

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن المبالغ المباعة للمصارف التجارية والتي بلغت 9.57 مليار دولار وكانت حصة الأسد لمصرف الأمان والذي باع 1.615 مليار يليه الجمهورية 1،360 مليار ، يليه التجاري الوطني 1.1104 مليار .

واليقين أكثر من 946 مليون ، والنوران أكثر من 721 مليون ، والاسلامي 644.841 مليون ، والوحدة 644.386 مليون ، والمتحد 622.164 مليون، والصحاري أكثر من 456 مليون ، والخليج الأول أكثر من 309 مليون ، وشمال أفريقيا أكثر من 261 مليون .

والسراي أكثر من 255 مليون ، والواحة أكثر من 133 مليون ، و92.531 مليون هي مبيعات مصرف الوفاء ، وأكثر من 64 مليون مبيعات مصرف التضامن ، و44 مليون مصرف الأندلس ،و40 مليون مصرف المتوسط يليه التجارة والتنمية بمبيعات بلغت أكثر من 6 مليون .

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