خاص.. مسؤول بمالية الوحدة الوطنية يفصح لصدى أسباب إختلاف ما بين تقرير الوزارة والمركزي

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الاختلاف ما بين تقرير المركزي والمالية الصادرين اليوم الخميس أن المصرف المركزي ليس من اختصاصه إعداد تقارير الايراد والانفاق.

وتابع بحسب قوله أن البيانات المتاحة للمصرف تتعلق بتغذية الحسابات الحكومية وهذه المسألة تختلف تماماً عن التمويل وتختلف عن الانفاق، أما عن الايراد فأن أساس إحتساب الايراد هو الأساس النقدي بمعنى الايراد يتحقق عند نقطة التحصيل في حين أن المصرف يحتسب في الايراد بما هو مودع بحساب الايراد العام بما يخالف الأساس المشار إليه فحساب الايراد العام حساب تجميعي وليس حساب تحصيل.

وقال: أيضاً تقرير الوزارة لا يتعلق بالانفاق ، فالإنفاق يتم من خلال الوحدات الإدارية والتي هي جهات الصرف النهائي أما البيانات الواردة بالتقرير هي تمثل قيم التمويل التي تمت خلال الفترة.

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