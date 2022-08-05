المركزي يكشف عن نفقات الجهات التابعة للنواب وعلى رأسهم ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي اليوم عن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال الفترة من 1 يناير حتي 31 يوليو هذا العام، حيث وصلت نفقات ديوان مجلس النواب 120 مليون دينار ، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للقضاء 4.9 مليون دينار ، وبلغت نفقات دار الإفتاء الليبية 8.9 مليون دينار وبلغت نفقات المحكمة العليا 15.3 مليون دينار.

كما بلغت أيضاً نفقات المفوضية العليا للانتخابات 7.7 مليون دينار ، وبلغت نفقات الهيئة العليا لتطبيق معايير توالي المناصب العامة 188.9 آلف دينار ، وبلغت نفقات مجلس التخطيط الوطني 2.7 مليون دينار ، وبلغت نفقات مجلس التقافة العامة 1.6 مليون دينار ، وبلغت نفقات مرمز الرقابة على الأغذية والأدوية 133.5 مليون دينار ، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 99.6 مليون دينار ، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية المنطقة الشرقية 18.5 مليون دينار ، وبلغت نفقات ديوان المحاسبة طرابلس 54 مليون دينار ، وبلغت نفقات ديوان المحاسبة المنطقة الشرقية 20 مليون دينار ،وبلغت نفقات لجنة صياغة الدستور 6 مليون دينار .

هذا وبلغت نفقات مركز الإعلام الليبي لدراسات والاستشارات – القاهره ” الخارجي 1.3 مليون دينار ، وبلغت نفقات مركز الإعلام الليبي لدراسات والاستشارات – القاهره ” محلي” 11 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان 6.7 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات مجلس الأمن الوطني 5 مليون دينار وبهذا يبلغ إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 520 مليون دينار

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