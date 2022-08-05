استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا في فبراير، في الجلسة السابقة، حيث كانت السوق تتعامل مع المخاوف من نقص الإمدادات وتباطؤ الطلب.

وارتفع خام برنت 13 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 94.25 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 88.81 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، على الرغم من علامات شح المعروض أبقت أدنى الأسعار.

زيادة في نفط أوبك

ولشهر سبتمبر، من المقرر أن ترفع أوبك + هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا. وتظهر بيانات أوبك أن الزيادة هي الأصغر منذ إدخال حصص أوبك في عام 1982.

وظلت أسواق النفط الخام العالمية في حالة تخلف، حيث تكون الأسعار الفورية أعلى من تلك في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى قلة الإمدادات.

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أضعف مستوياتهما، منذ فبراير في الجلسة السابقة. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام والبنزين بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ومع اتفاق أوبك + على رفع هدف إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 0.1 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

ولا تزال توقعات الطلب على الخام، تخيم عليها المخاوف المتزايدة، من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وضيق الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، وسياسة صارمة بشأن صفر كوفيد_19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.