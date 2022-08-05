الحويج يصدر قراراً بحظر إستيراد مادة برومات البوتاسيوم

أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 258 لسنة 2021 م بتاريخ 2 أغسطس 2021م بحظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كــ مركب كيميائي.

كما نص القرار بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم من اصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في انتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات ،ويحضر حضراً تاماً على اصحاب المطاحن إضافتها في انتاج مادة الدقيق ، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها او التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

كما وجه الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة واحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.





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