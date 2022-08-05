المصرف المركزي يكشف عن تدني إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات

أخبار ليبيا 24

كشف، مصرف ليبيا المركزي، وجود تدني في إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات والمشتقات النفطية محليا، خلال السبعة أشهر الماضية.

جاء ذلك، في تقرير نشره المصرف يوم الخميس حول الإيراد والإنفاق العام خلال الفترة من 1 يناير وحتى يوليو 2022.

وقال المصرف، إن إيرادات الضرائب، خلال تلك الفترة، استمر في التدني، حيث لم تورد خلال شهر يوليو إلا مبلغ 543 ألف دينار فقط.

وأضاف، أن إيرادات الجمارك استمرت في التدني كذلك خلال نفس الفترة، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك لم تقم بتوريد أية إيرادات خلال شهري يونيو ويوليو.

وقال: “إن هذا لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع الموردة خلال الفترة”.

كما أكد المصرف المركزي، استمرار تدني إيرادات الاتصالات وإيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية. وقال: “لم تورد أية إيرادات خلال شهر يوليو”.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو الماضي بلغت نحو 77.2 مليار دينار، في حين بلغ حجم الانفاق خلال الفترة نفسها نحو 45.1 مليار دينار.