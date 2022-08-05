خاص.. بالمستندات والتفاصيل الهامة مكتب إعلام وزارة الاقتصاد يكشف لصدى أن قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم صادر من أغسطس 2021

كشف مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار حظر إستيراد واستخدام مادة برومات البوتاسيوم صادر منذ أغسطس 2021 .

وتابع بالقول أن وزارة الاقتصاد جهة تشريعية وليس تنفيذية ، حيث أنه على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة واحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

كما ينص قرار وزير الاقتصاد “محمد الحويج” على أن يتم حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في انتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات ،ويحضر حضراً تاماً على اصحاب المطاحن إضافتها في انتاج مادة الدقيق ، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

وفي ذات السياق تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على كشوفات تخص مركز الرقابة على الأغذية الأدوية تثبت عدم إستخدام المخابز هذه المادة ..





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