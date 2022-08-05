بعد زيارتها للمصابين نتاج حادثة “بنت بيه” .. وزيرة الشؤون الاجتماعية تبادر بإرسال عدد من الإحتياجات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية أنه بعد زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني” لمستشفى الحروق إثر المصاب الجلل نتيجة حادث حريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بيه ولقاءها مع إدارة المستشفى وحديثهم عن إمكانية توفير الاحتياجات العاجلة للمستشفى تم تسليم كمية من الاحتياجات العاجلة للعناية بالمصابين وذلك في اطار التعاون بين مؤسسات الدولة ومساهمة من الوزارة في التخفيف من وطأة معاناة المصابين .

كما وجهت ادارة المستشفى الوزيرة على هذه البادرة التي ساهمت في تغطية بعض النواقص وعلى سرعة الاستجابة للتخفيف من معاناة المصابين والمرضى بالمستشفى.

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