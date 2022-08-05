الاقتصاد تؤكد إستمرار حظر ومنع إستخدام مادة برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز والخبيز

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إستمرار قرار حظر إستيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

وأشار القرار بحظر إستخدام مادة برومات البوتاسيوم من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات ،ويحضر حضراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في انتاج مادة الدقيق ، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

كما وجه القرار على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي ،بضبط المخالفين لإحكام القرار وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.