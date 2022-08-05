“المركزي” يكشف عن إقرار ترتيبات مالية طارئة لصالح “مؤسسة النفط”

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن إقرار ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ إجمالي قدره 34.3 مليار دينار.

جاء ذلك، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي أصدره المصرف يوم أمس الخميس.

وبحسب البيان قال المصرف: “أن الترتيبات المالية الطارئة لصالح المؤسسة بلغت 34.3 مليار دينار، صرف منها مبلغ 15 مليار دينار، منها 6.5 مليار دينار إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة الوطنية للنفط، ومنها مبلغ 8.5 مليار دينار تم صرفها على الباب الثالث”.

وكان قد أعلن، المصرف أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2022 بلغت نحو 77.2 مليار دينار، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق، خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 45.1 مليار دينار.