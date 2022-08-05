تقرير المركزي يوضح المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن

أوضح مصرف ليبيا المركزي عن المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن “الباب الأول – المرتبات”، حيث بلغ إجماليها 14.412 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي مراقبة الخدامات المالية اجخرة حوالي 7.370 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أجدابيا 179.657 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الأبرق حوالي 34.563 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الآبيار بلغت 202.730 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الأصابعة حوالي 82.592 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية البريقة بلغ 28.282 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية البوانيس حوالي 141 آلف دينار ، ومراقبة الخدمات المالية البيضاء حوالي 455.562 مليون دينار ومراقبة الخدمات المالية الجغبوب 6.720 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجفارة بلغت 451.546 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجفرة حوالي 111.458 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجميل 153.751 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الحرابة حوالي 20.855 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الخمس حوالي 285.976 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الرجبان 18.622 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الرحيبات 23.984 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الرياينة حوالي 14 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية 368.561 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الجنوب 3.728 مليون، ومكتب الخدمات المالية الزاوية الجنوب 22.853 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الغرب 171.347 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزنتان 44.557 مليون، ومكتب الخدمات المالية الزويتينة 24.125 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية السائح 20.299 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية السبيعة 26 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية السدرة 30.899 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الشعبة مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الشقيقة 37.631 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الشويرف 7.779 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية العجيلات 247.121 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية العربان مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القبة 91.591 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القربولي 112.619 مليون دينار.

وكذلك ومكتب الخدامات المالية القلعة 19.894 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القبقب 14.261 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الكفرة 77.124 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية المرج 194.488 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية المليطانية 17.472 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية امساعد 26.418 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية انتلات البيضان 4.123 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أم الزوم 15.199 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أوجلة 15.829 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية باطن الجبل 56.582 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الحوامد 13.894 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الشرقية 18.912 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بنت بية 6.556 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بنغازي، 2.029 مليار دينار، ومراقبة الخدمات المالية بني وليد 612.944 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية بنينا 11.375 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بئر الاشهب 44.152 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية تازربو 10.200 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية تاورغاء 22 مليون، ومكتب الخدمات المالية تراغن 2.862 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ترهونة 216.545 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية توكره 80.847 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جادو 40.338 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جالو 41.859 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جردس العبيد 43.133 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جنزور 198.813 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية درنة 270.178 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية رقدالين 56.996 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زلطن 40.856 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية زليتن 225.232 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زوارة 61.566 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ساحل الجبل 87.316 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية سبها، 159.668 مليون دينار.

إلى جانب مراقبة الخدمات المالية سرت 130.318 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية سلوق 42 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية شحات 163.551 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية صبراتة 202.738 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية صرمان 146 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية طبرق 259.925 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية طرابلس 1.086 مليار دينار، ومكتب الخدمات المالية ظاهر الجبل 26.793 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غات 29.376 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غدامس 30.525 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غريان 350.312 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر خيار 51.252 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر الجدي 3.984 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية قصر بن غشير 158.550 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية قمينس 35.715 مليون دينار.

وأيضاً مراقبة الخدامات المالية كاباو 24 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ككلة 29.246 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مرادة 24.676 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مرزق 102.443 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مزدة 72.500 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مسلاتة 59.249 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مصراتة 304.192 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية منطقة ربيانة الإدارية 2.277 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية نالوت 78.877 مليون، ومراقبة الخدمات المالية وادي الأجال 135.770 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية وداي الشاطئ 231.306 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية وازن 413.582 آلف، ومراقبة الخدمات المالية واو الناموس 272 آلف، ومكتب الخدمات المالية وردامة 14.984 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية يفرن 38.549 مليون دينار.

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