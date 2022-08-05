المصرف المركزي: الإمداد الطبي مستمر في عدم الإفصاح عن أصناف وكميات الأدوية الموردة

أخبار ليبيا 24

أكد، مصرف ليبيا المركزي، أن جهاز الإمداد الطبي، مستمر في عدم الإفصاح، عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.

جاء ذلك، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي أصدره المصرف يوم أمس الخميس.

وبحسب البيان قال المصرف: “استمر جهاز الإمداد الطبي في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها”.

وكان قد أعلن، المصرف أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2022 بلغت نحو 77.2 مليار دينار، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق، خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 45.1 مليار دينار.