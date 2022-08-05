الكبير يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة وزيادة معدّلات “الإفصاح”

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الجمعة 2022/08/05 بمقر السفارة الأمريكية في تونس؛ وذلك لبحث زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وخلال الإجتماع أكّد “الكبير” على إلتزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الانفاق العام، بدوره أثنى “ريتشارد نورلاند” على جهود المصرف المركزي طرابلس في رفع معدلات الافصاح و الشفافية.

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