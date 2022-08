“الكبير” يلتقي بالسفير الأمريكي ويؤكد على إلتزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الجمعة اجتماعا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمقر السفارة الأمريكية في تونس.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

من جانبه أكد “الكبير” على إلتزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الانفاق العام.

كما أثنى السفير الأمريكي على جهود المصرف المركزي في رفع معدلات الافصاح و الشفافية.

