التأكيد على وجود نسب عالية من مادة “برومات البوتاسيوم المسرطنة” بدقيق الخبز

تونس 05 أغسطس 2022 (وال) -تلقى مختبر “لاب ڤيت” المعتمد دوليا في تونس، عدد ثمان عينات من الدقيق المستخدم للأكل في ليبيا، وجاءت النتائج جميعها بنسب عالية من مادة “برومات البوتاسيوم المسرطنة”.

العينات شملت عددا من علامات الدقيق المتداولة في السوق المحلي، وبعض العينات وصلت نسبة ” برومات البوتاسيوم ” المسرطنة فيها إلى (26) ملغرام بينما المعدل الطبيعي أقل من مايكروغرام واحد.

أما نسبة الزيادة في المادة المحظورة في الدقيق بلغت في التحاليل بين (300 و 1300) ضعف عن الحد الطبيعي.(وال تونس) إ ه / س خ.

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