المؤسسة الوطنية للنفط تبحث مشاكل الشركة الوطنية للحفر

بحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال اجتماع عقده أمس مع الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة، و تأثير قلة الميزانيات على نشاط الشركة في مجال حفر وصيانة الآبار .

وأكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة وضع رؤيا عمل جديدة للشركة.

بما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها والمنافسة في سوق العمل في مجال الحفر.

خاصة وأن الشركة تمتلك من الكفاءات والحفارات ما يؤهلها لذلك.

مجددين دعمهم التام للشركة والعمل على حلحلة كل ما يعيق تقدمها .

وأوضح مسؤولي الشركة أنهم عازمون على وضع استراتيجية تهدف الي استيعاب حجم متطلبات السوق المحلي.

وذلك بما يتناسب مع خطط الشركات المشغلة , وتحسين وتطوير اسطول الشركة من الحفارات.

فضلا عن الدخول في مجال الأعمال البحرية في المستقبل القريب .