الرياضي مش رياضينا.. التبغ تنفي علاقتها بالدخان المتداول في السوق

نفى رئيس نقابة التبغ عماد القاجيجي علاقة الشركة العامة للتبغ بمنتج التبغ الرياضي المتداول في الأسواق المحلية، مؤكداً توقف إنتاج المصانع التابعة للشركة منذ العام 2014.

وأكد القاجيجي لتطبيق بكم الاخباري بأن شعار الشركة قد تم إستخدامه بشكل غير مشروع ووضعه على انواع التبغ المصنعة في الإمارات والاردن وأوكرانيا وهو مايمثل انتهاكًا لحقوق النشر الخاصة بها .

وأضاف القاجيجي بأن الشركة تعاني عدد من المشاكل التي لن تمكنها من عودة الانتاج أهمها الديون على الجهات العامة وعدم صدور سجل تجاري للجنة الإدارة الحالية .