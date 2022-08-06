ثروة ليبيا المهدورة .. 630 قطعة أثرية مسروقة وإنتشار النبش غير القانوني

كشف الخبير بمصلحة الآثار سيف الحسناوي عن عدد القطع الأثرية المسروقة المُبلغ عنها بنحو 630 قطعة آثرية.

وأكدالحسناوي لتطبيق بكم الاخباري على إعداد ملف متكامل لكل قطعة أثرية يحتوى على رقم القطعة والسجل المفقودة منه ومحاضر الجرد والشرطة أو الفقد، إلى جانب الوصف الكامل لها، مضيفاً بأن المصلحة تخاطب مكتب الشرطة الدولية لاستعادة تلك القطع فور ظهورها في الخارج، وموضحاً بأنه من الصعب تقدير عدد القطع الأثرية غير المسجلة التي فقدت جراء النبش غير القانوني الذي ينشط في عدة مدن والتي وجد منها عدد 12 القطعة في المزادات العالمية في عدد من الدول .

وشدد الحسناوي على إستثمار المدن الأثرية لتكون مساهما في دعم الاقتصاد من حيث الإيرادات السياحية وتوفير فرص العمل بها وحمايتها من النهب نتيجة الظروف الأمنية التي مرت بها ليبيا .