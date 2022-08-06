استقرار سعر صرف العملات الدولية أمام الدينار

أخبار ليبيا 24

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، في مستهل تعاملات الأسبوع.

ولم يسجل الدولار تغييرا حيث بقي عند 5.09 دينار اليوم السبت وهو السعر نفسه الذي سجله الخميس الماضي.

في حين حافظ سعر صرف اليورو على مستوى 5.19 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

أما الليرة التركية استقرت كذلك عند 0.30 دينار، والدينار التونسي على 1.68 دينار ليبي.

في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر كسر الذهب (عيار 18)، إذ بلغ 214 دينارًا.