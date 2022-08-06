خاص: “بوخريص” يوضّح تفاصيل حول حقيقة وجود برومات البوتاسيوم في دقيق الخبز

صرّح نقيب الخبازين “بوخريص محمد” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال :”تحدثت عبر عدة قنوات وأوضحنا أنّ المسألة قد تابعتها الجهات المعنية كالاقتصاد والنقابة وحماية المستهلك والرقابة على الأغذية والأدوية”

مُضيفاً: “بمجرد سماعنا للأخبار المتداولة حول وجود مادة برومات البوتاسيوم، تم تشكيل لجنة وقامت بعدّة زيارات للعديد من المخابز وأخذ عيّنات من كل المخابز التي قامت بزيارتها وتم التحليل عن طريق معامل متخصّصة؛ حيث أكدت النتائج على أنّ هذه المادة غير موجودة في دقيق الخبز”.

أيضاً قال: “بالإضافة إلى أنّ السيد وزير الاقتصاد قد أصدر قراراً بحظر توريد هذه المادة منذ أغسطس من العام الماضي؛ بالإضافة إلى عدّة قرارات صادرة حتى قبل عام 2011”.

كما تابع: “لا أعلم الأسباب وراء أخذ عينة وإحالتها إلى خارج الدولة الليبية ويتم تحليلها للقول بوجود المادة من قِبل مركز مختص هناك؛ مع أن زملائنا في مركز الرقابة قائمون بواجبهم على أكمل وجه حقيقةً!، وهو الجهة الوحيدة التي تبادر دائماً للمتابعة والتحليل والمخالفات والقفل من أجل مصلحة المواطن”.

خاتماً حديثه بالقول: “ما أُثير هذه الفترة هي معلومات غير واضحة ولم يُفهم القصد منها؛ ولكن من خلال متابعتي للمؤتمر الصحفي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية سيتم تكثيف الجهود وأخذ عيّنات أخرى للتأكيد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية