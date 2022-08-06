أبوجناح يصّرح بشأن آخر المستجدات حول ضحايا حادثة “بنت بيّة”

صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الصّحة -المُكلّف- بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” حول آخر المستجدات فيما يتعلق بمصابي حادثة انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة.

حيث قال بأنّه قد تم اليوم السبت تسفير الدفعة الخامسة والأخيرة والتي تضم 4 حالات إلى دولة إيطاليا لتلقي العلاج؛ فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة التي جرى تسفيرها إلى تركيا وإيطاليا وتونس وإسبانيا 21 حالة.

وأضاف “بوجناح” أن الحالات التي لازالت داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس ليست حرجة وتتلقى العلاج اللازم، كما أنّه يتم متابعة أوضاع كافة الحالات بالخارج بشكل مستمر لتوفير كافة احتياجاتهم.

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