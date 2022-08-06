مراسل “وال”: إعتداء على صمامات الهواء بترهونة تسبب في إهدار 60 متر مكعب من المياه

بنغازي 06 أغسطس 2022 (وال)- قال مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس صلاح الساعدي، لوكالة الأنباء الليبية إن اعتداء أحد المواطنين على صمامات الهواء بخط ترهونة جفارة TJ (14+745) بتركيبه وصلة غير شرعية؛ تسبب في إهدار كمية كبيرة من المياه تقدر بــ 60 متر مكعب.

وأضاف الساهدي أن حجم الضغط وصل إلى 18 بار؛ ما تسبب في عدم السيطرة على كمية المياه المهدور في بداية الاعتداء؛ إلا أن سرعة إستجابة إدارة جهاز النهر للبلاغ ساعدت في تخفيف الضغط، وتمكن فريق الصيانة من النزول إلى غرفة رقم 14 745، وباشر عمله بموقع ترهونة دون الحاجة لإيقاف الضخ، وتمكن من السيطرة على التسريب.

وأكد الساعدي أن جهاز النهر على استعداد دائم لتلقي البلاغات من مختلف مدن ومناطق البلاد، داعيا في الوقت ذاته المواطنين للتوقف عن الاعتداءات التي تسبب في انقطاع المياه وإهدار كميات كبيرة منها.

وشدد الساعدي على أن مياه النهر الصناعي حق عام لجميع الليبيين، لكن لا أحد يملك حق الإعتداء عليها والتسبب في انقطاعها لأغراض شخصية. (وال) م ن/ ر ت

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