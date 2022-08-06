حكومة الوحدة تأذن لوزارة الاقتصاد بتوريد “150” ألف طن من مادة الدقيق

طرابلس 06 أغسطس 2022 (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار رقم (689) لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم (215) لسنة 2022 م.

هذا وتضمن القرار في مادته الأولى: يؤذن لوزارة الاقتصاد بالبدء بإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، مع الشركات والمطاحن المحلية المتخصصة، لتوريد كمية قدرها “150” ألف طن من مادة الدقيق الجاهز بمبلغ مالي وقدره 373 مليون و952 ألف دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

كما تضمن القرار في مادته الثانية: تُحال أسماء الشركات المحلية والقيمة المالية التي تم التعاقد بها مع كل شركة للاعتماد من مجلس الوزراء. (وال) إ م

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