اختتام الدورة الثانية لمعرض ليبيا للتجارة الإلكترونية

طرابلس 06 أغسطس 2022 (وال) -اختتمت شركة ليبيا اللوجستية، الدورة الثانية لمعرض ليبيا للتجارة الإلكترونية والذي أقيم على أرض معرض طرابلس الدولي، حيث جاءت المشاركة في المعرض بعدد كبير من التخصصات في التجارة الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا اللوجستية السنوسي بعيو لوكالة الأنباء الليبية “أن المعرض حقق نجاح واسع رغم غياب المشاركات الدولية، والذي أكد مشاركتها في الدورة الثالثة، وأضاف تم توقيع عدة اتفاقيات بين الشركات المشاركة، و تم اطلاق عدد من الخدمات الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية، وأن عدد الزوار تجاوز (2500) زائر.

ونوه إلى أنه تم تكريم الرعاة والداعمون والمشاركون في المعرض من قبل مدير عام معرض طرابلس الدولي، ومدير عام شركة ليبيا اللوجستية.(وال طرابلس) ب ع / س خ.

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