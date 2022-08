نقيب الخبازين بالمنطقة الشرقية “محمود العريبي” “لتبادل”: تفاجأنا من المركز المتقدم عن وجود برومات البوتاسيوم ونستغرب ظهور الموضوع في هذا الوقت

قال نقيب الخبازين بالمنطقة الشرقية “محمود العريبي” اليوم السبت في تصريح خاص لقناة تبادل إن النقابة تفاجأت من المركز المتقدملوزارة التربية والتعليم عن وجود “برومات بوتاسيوم” ولم نعرف سبب ظهور والغرض منه في هذا الوقت، مشيرا إلى أننا كنقابة مخابز علىمستوى ليبيا ونقابة البلديات نستغرب هذا الموضوع الذي حدث.

وأضاف “العريبي” أن نقابة الخبازين مصنعين فقط نستلم مواد الخام من شركات المطاحن ولا نعلم صحة وجود هذه المادة وسلامتها،والجهة المختصة بذلك هو مركز الرقابة على الأغدية والأدوية نفي وجودها بنتائج سلبية للعينات.

وأوضح نقيب الخبازين أن الأسبوع الماضي “مركز الرقابة علي الاغدية والادوية”رفض باخرة بها 34الف طن قمح لايصلح للأكل وكان بعضالتجار يدخلونها للبلاد برغبة أكلها لليبين بعد رفضها من الدول تركيا ولبنان والجزائر.

