بإشراف الإتحاد الأوروبي، ورشة عمل لعدد من المسؤولين الليبين حول الحوكمة الإلكترونية

شارك عدد من المسؤولين الليبيين ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات حكومية في ندوة حول الحوكمة الالكترونية بحضور خبراء من ثلاث دول أوروبية تمتلك خبرة في هذا المجال .

تهدف الورشة والتي أقيمت في تونس بإشراف الإتحاد الأوروبي لنقل تجارب دول إستونيا إيطاليا وفنلندا. وتهدف لتبادل المعرفة والتجارب مع الخبراء من هذه الدول من أجل إرساء أساسيات البنية التحتية للدفع نحو رقمنة الخدمات الادارية في ليبيا.

وتدرب الحاضرون على إستخدام أداة تايكس للمساعدة التقنية وهي أداة ربط إلكترونية تستخدمها عدة دول أوروبية وعربية وتستعمل للتعاون الإداري بين إدارات الدولة ودعم الإصلاح الهيكلي والتواصل مع المنظمات الدولية المختصة في عدة مجالات.