انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يوليو

أخبار ليبيا 24

انخفض المؤشر القياسي للأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفاضًا ملحوظًا في شهر يوليو الماضي، حيث قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن أسعار الحبوب الرئيسية والزيوت النباتية سجّلت انحدارًا بنسبة مئوية عشرية.

وقد بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء المرصود عن كثب، 140.9 نقاط في يوليو، بانخفاض قدره 8.6 في المائة عن يونيو، مسجلاً الانخفاض الشهري الرابع على التوالي منذ أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من العام.

ورغم ذلك، قد بقي هذا المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة، أعلى مما كان عليه في يوليو 2021 بنسبة 13.1 في المائة.

ووفقًا لـ “فاو” فقد انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2 في المائة في يوليو مقارنة بمستواه في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر.

وانخفضت الأسعار الدولية لجميع أنواع الزيوت، مع تراجع أسعار زيت النخيل بفعل توقعات بإتاحة كميات وافرة للتصدير من إندونيسيا، وأسعار زيت بذور اللفت التي استجابت لتوقعات بإمدادات وافرة من المحاصيل الجديدة، وانخفاض أسعار زيت الصويا بسبب التباطؤ المطوّل للطلب.

وذكرت المنظمة، أن أسعار زيت دوار الشمس هبطت بشكل ملحوظ أيضًا وسط انخفاض الطلب العالمي على الواردات بالرغم من استمرار انعدام اليقين على الصعيد اللوجستي في منطقة البحر الأسود.

أسعار الحبوب

وهبط مؤشر، أسعار الحبوب بنسبة 11.5 في المائة خلال الشهر، ولو أنه بقي أعلى بنسبة 16.6 في المائة من قيمته المسجلة في يوليو 2021. وقالت الـ “فاو” إن أسعار جميع الحبوب انخفضت، والتي يشملها المؤشر وعلى رأسها القمح الذي انخفضت أسعاره العالمية بنسبة ملحوظة بلغت 14.5 في المائة.

وقال، إن ذلك يعود ذلك بجزء منه لرد الفعل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا والاتحاد الروسي بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، وبجزئه الآخر لتوافر الكميات خلال الموسم بفضل عمليات الحصاد الجارية في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وأضافت، أن مؤشر أسعار السكر انخفض بنسبة 3.8 في المائة عما كان عليه في يونيو، وسط مخاوف من الطلب المتوقع وذلك بسبب ارتقاب مزيد من التفاقم في الاقتصاد العالمي، وضعف الريال البرازيلي، وانخفاض أسعار الإيثانول الذي أدى إلى إنتاج السكر في البرازيل خلال الشهر بكميات فاقت المتوقع.

الألبان واللحوم

وذكرت المنظمة، أن أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.5 في المائة عن نسبته المسجلة في يونيو وسط النشاط التجاري الضعيف، ولكنه لا يزال في المتوسط أعلى بنسبة 25.4 في المائة من قيمته المسجلة في يوليو 2021.

وقالت، مؤشرها لأسعار اللحوم في يوليو انخفض بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بنسبته المسجلة في يونيو، بسبب تراجع الطلب على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والخنازير.

وأشارت إلى أنه على النقيض من هذا، فقد بلغت الأسعار الدولية للحوم الدواجن أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من الطلب العالمي القوي على الواردات والإمدادات العالمية المحدودة بسبب تفشي أنفلونزا الطيور في النصف الشمالي للكرة الأرضية.