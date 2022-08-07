ارتفاع للدولار ..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 07 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 07 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8772 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9655دينار، والجنيه الاسترليني 5.8877 دينار، والدولار الكندي 3.7699 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2722 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.298 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3278 دينار، والدينار التونسي 1.5445 دينار، والدرهم المغربي 0.4721 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 07 اغسطس 2022: