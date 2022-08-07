تباين في أسعار العملات الدولية أمام الدينار

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار الليبي، في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي سجل سعر صرف الدولار استقرارا عند المستوى الذي سجله الخميس بواقع 4.87 دينار.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار، بينما خسر سعر الجنيه الإسترليني 30 درهما مسجلا 4.88 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس.

وفي العملات العربية استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

في حين لم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.