وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي تناقش تقرير الاستقرار المالي الاصدار

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أكدت صفحة مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية عبر صفحتها على الفيسبوك أن وحدة الاستقرار المالي بالمصرف نظمت اليوم الاحد بالتعاون مع مع الادارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ندوة حول تقرير الاستقرار المالي الاصدار الثالث.

وترأس الندوة المحافظ المكلف علي الحبري حيث نوقشت إلى سلسلة تقارير الاستقرار المالي.

وأكد المصرف أن التقارير تعتمد على دراسة مدى استقرار النظام المالي في ليبيا.

كما تم تقييم النظام المالي وتقييم أثر السياسات المالية والنقدية على الاستقرار المالي في البلاد.

كما ناقشت التطوارت الاقتصادية العالمية والمحلية وتطور القطاع المصرفي والتطورات المالية العامة.

كذلك بحثت الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى ان الندوة شهدت حضور لفيف من اعضاء هيأة التدريس بجامعة بنغازي.

فضلا عن عدد من الاكاديميين وطلاب الجامعات والمعاهد العليا.