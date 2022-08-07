“المركزي بنغازي” ينظم ندوة حول تقرير الاستقرار المالي الإصدار الثالث

قامت وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الأحد بالتعاون مع الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي بتنظيم ندوة حول تقرير الاستقرار المالي الإصدار الثالث ، وذلك بحضور محافظ المركزي ببنغازي “علي الحبري”، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي والأكاديميين وطلاب الجامعات والمعاهد العليا.

وتطرقت الندوة إلى سلسلة تقارير الاستقرار المالي حيث تركز هذه التقارير إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي في ليبيا ، وتناولت كذلك لإجراء تقييم لحالة النظام المالي وتقييم أثر السياسات المالية والنقدية على حالة الاستقرار المالي في البلاد.

ناقشت أيضًا التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتطور القطاع المصرفي والتطورات المالية العامة، كذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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