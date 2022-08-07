وصول 40 مولد كهربائي للموارد المائية لتوزيعها على البلديات لتأمين الإمداد المائي

أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الموارد المائية صلاح الحواسي، وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائيه لمخازن الوزارة بمنطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس، والمتكونة من 18 مولد كهربائي، ذي حجم وكفاءة عالية ،وذلك لتوزيعها على البلديات في كافة مناطق ليبيا للمساعدة في تأمين الإمداد المائي.

وأوضح الحواسي لتطبيق بكم الاخباري ، إنه خلال اليومين القادمين سيكتمل وصول شحنة المولدات الكهربائية الموردة للوزارة وعددها 40 مولد، وذلك للمساهمة في حل مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي والمحافظة على جودة الاستقرار المائي بصورة طبيعية للمستهلكين.