“الجمهورية” يُنفي ماورد حيال إيقاف العمل بجميع فروعه

أكد مصرف الجمهورية بأن الخبر المتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف العمل بجميع فروعه من الفترة 15 اغسطس إلى 15 سبتمبر نظراً لتطوير المنظومة عارٍ من الصحة تماماً .

موضحًا بأن مثل هذه الإجراءات لا تتم إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأخذ الإذن المسبق بشأن ذلك وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق وسائل النشر الرسمية وقبل موعد الإعلان عنها بوقت كافٍ وكل هذه الخطوات لا تتم إلا عبر الصفحة الرسمية لصفحة المصرف الموثقة بالعلامة الزرقاء ” مصرف الجمهورية Jumhouria Bank” والموقع الرسمي .

وبحسب المصرف فإن عمليات تطوير وترقية المنظومة تسير بشكل ممتاز ووفق المخطط له .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية