محافظا المركزي في ليبيا وتونس يناقشان الاتفاقيات المصرفية والمالية المشتركة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إجتماعًا بتونس مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ،لمناقشة الملفات المشتركة في الجانبين المصرفي والمالي، ومراجعة بعض إتفاقيات التعاون و تبادل الخبرات الموقعة بين الجانبين.

يشار إلى أن ليبيا وتونس كانا قد وقعا مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021 ، لإطلاق مبادرة لتدريب الشباب الليبي لمواكبة التطور في المجال المصرفي، وتشجيعهم على الإبتكار عبر إطلاق معامل التكنولوجيا المالية، إضافة لتبادل المعلومات وتطوير الرقابة المصرفية الفعالة والسياسة النقدية ونظم المدفوعات.