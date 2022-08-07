مالية الوحدة الوطنية: في هذه الأحوال سيتم إدراج الزيادة المقررة لعدد من القطاعات

قامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بمخاطبة وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم التقني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن دعوتهم بسرعة تشكيل فرق مختصة للتواصل مع إدارة الميزانية لسرعة إتمام إجراءات المطابقة.

وأوضحت المالية بأنها على أتم الاستعداد لتنفيذ التعديلات والزيادات فور الانتهاء من إجراءات المطابقة ونوهت إلى أن وزارة المالية من خلال إدارة الميزانية كانت قد أعتمدت آلية واضحة حدد مـن خلالها إختصاصات وواجبات كل جهة من الجهات فيما يخص مهامها لتنفيذ ماجاء في كتاب الوزير ووضع ما جاء من تعليمات مجلس الوزراء موضع التنفيذ وحيث أن ( وزارة الداخلية ووزارة والتعليم العالي والبحث العلمي / ووزارة التعليم التقني ) كانت قد استوفت إجراءات المطابقة من خلال اللجان المشكلة من خلال التواصل المباشر مع قسم المرتبات بإدارة الميزانية وعقد اجتماعات متتالية وجلسات عمل استمرت لفترات وأجال محددة ، ليتكلل هذا الجهد بإنفاذ الزيادات المقررة لصالح الجهات المذكورة .

أما فيما يخص وزارة الصحة، لا يزال العمل على ملف مطابقة بيانات العاملين بها تحت الإجراء بعد اللقاء الأول للجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة مع إدارة ( الميزانية قسم المرتبات ) .

وتؤكد وزارة المالية بأنه في حال انتهاء إجراءات المطابقة المطلوبة ؛ سيتم إدراج الزيادة المقررة ضمن حوالة مرتبات شهر أغسطس وفي حال تأخر تنفيذ المطابقة يكون تنفيذ الزيادة المقررة من خلال مرتبات شهر سبتمبر .

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