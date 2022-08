“مركزي البيضاء” ينظم ندوة حول تقرير الاستقرار المالي الاصدار الثالث

نظمت وحدة الاستقرار المالي ب”مصرف ليبيا المركزي” البيضاء اليوم الاحد” ندوة” حول تقرير الاستقرار المالي الإصدار الثالث بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية المحلية وتطور قطاع المصرفي والمالي العام,بالتعاون مع الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.

حيث تطرقت “الندوة” إلى سلسلة تقارير الاستقرار المالي وتركيزها علي دراسة مدى استقرار النظام في ليبيا,وأجرت تقييم لحالة النظام المالي وأثر السياسات المالية والنقدية على حالة الاستقرار المالي في البلاد.

وشهدت” الندوة” حضور لفيف من اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي والاكاديميين وطلاب الجامعات والمعاهد العليا.

