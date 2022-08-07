اقتصاد

مصروفات المجالس الثلاث والحكومة تتجاوز 1.6 مليار دينار بحسب تقرير المصرف المركزي.

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تجاوزت مصروفات المجالس الثلاث ” الدولة النواب والرئاسي ” بالإضافة لحكومة الوحدة الوطنية مبلغ المليار و600 مليون دينار ليبي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيان المركزي للإيراد والإنفاق العام فقد بلغت مصروفات مجلس رئاسة وزراء حكومة الوحدة763.280.294.000 مليون دينار ، يليها مجلس النواب والذي كشفت الأرقام عن إنفاقه لقيمة 520.301.969.000 مليون دينار ثم يأتي الرئاسي ب311.422.393.000 مليون دينار وأخيراً مجلس الدولة بقيمة إنفاق 26.649.710.000 مليون دينار.

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