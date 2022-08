مصرف الجمهورية ينفي خبر إيقاف العمل بجميع فروعه منتصف أغسطس الجاري

نفى مصرف الجمهورية الشائعات المتداولة في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف العمل بجميع فروعه منتصف أغسطس الجاري لمدة شهر لتطوير المنظومة، مؤكداً أن هذه الأخبار عاريةٍ عن الصحة تماماً.

وأكد مصرف الجمهورية أن مثل هذه الإجراءات لا تتم إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأخذ الإذن المسبق بشأن ذلك وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق وسائل النشر الرسمية وقبل موعد الإعلان عنها بوقت كافٍ.

