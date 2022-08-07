“طرح الأحمال” يصل إلى أوروبا مع تذبذب إمدادات الغاز.

سجلت أسعار الكهرباء في أوروبا إرتفاع قياسي في متأثراً بتقلبات إمدادات الغاز، حيث بلغت 530 يورو لكل ميغاوات على الساعة، قبل أن تستقر بالقرب من 180 يورو (184.25 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة.

ورغم ذلك تسببت حالة عدم اليقين التي أحاطت بصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في ارتفاع الأسعار مجددًا إلى 278 يورو لكل ميغاوات على الساعة، بحسب التقرير للإتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالات انباء المانية خبر انقطاع التيار الكهربائي عن مجلس النواب والعديد من المباني العامة ومعالم العاصمة برلين بسبب أزمة الطاقة وسادت حالة من الظلام لأوّل مرة في مجلس نواب الولاية في حي وسط برلين.

كما اوضحت الوكالات بأن السلطات قد قررت تخفيف الإضاءة تدريجياً خلال الأسابيع الثلاثة أو والأربعة المقبلة، مضيفة أن هناك حوالي 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل.

وفي السويد أطلقت شركات الكهرباء تحذيرات حول أزمة كبرى قد تتعرض لها مدن جنوب ووسط البلاد خلال فصل الشتاء القادم ،وسط توقعات بإن استمرار الوضع الحالي في إمدادات الكهرباء حتى الشتاء القادم سيجعل المواطنين في جنوب السويد يدفعون فاتورة كهرباء باهظة لا تحتمل حيث يمكن أن تصل 50 ألف كرونا سويدية شهريا حسب ما نشرت Dagens Industri.

اذاً هو سيناريو مرعب يتربص القارة الأوروبية قبل حلول فصل الشتاء والتي تعتمد على إمدادات الغاز بشكل كبير في التدفئة والطاقة وإمدادات الكهرباء وهي التي لا زالت تبحث عن بدائل تقيها صقيع الشتاء.