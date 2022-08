قال وزير النفط والغاز “محمد عون”عبر تصريحات”لمنصة حكومتنا”يوم الأحدإن الإتفاق على تخفيض الإنتاج لنفط الخام مع دول المنضمة لمنظمةالمصدره له “أوبك”وعشرة دول خارجها , وإعفاء دولة ليبيا من التخفيضات بسبب الظروف السائدة بها وللأن لم نصل الي مستويات الإنتاجمن الحصص المقررة للدولة بالخصوص,.

وأضاف”عون” أن تم إقرار تعويض الخفض في الإنتاج بعد سنة من عودة السوق لإستقراره , بإعتبار صرف السوق العالمي مخزون زائد عن الحاجة مما أثر علي تباث السوق

وأكد “عون “أن الوضع مريح جداً بإعتبار ان الدول التي تم طلب منها التخفيض ملتزمة بشكل شبه كبير للارقام التي حددت لها, بعدالاتفاق علي زيادة التعويض بواقع حوالي 100ألف بحصص محددة, ومراقبة السوق والكميات من الانتاج لهذه الدول بالإجتماعات الوزاريةشهرياً .

The post “محمد عون” : تم الاتفاق علي تخفيض إنتاج النفط مع الدول المنضمة لـ”أوبك”وإعفاء دولة ليبيا من التخفيضات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا