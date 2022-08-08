ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، اليوم الإثنين، مع تحسن شهية المستثمرين بعد البيانات الخاصة بالوظائف الأمريكية والصادرات الصينية التي خففت مخاوف الركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 95.14 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.18 دولارًا للبرميل، بارتفاع 17 سنتًا أو 0.2 بالمئة.

واستقر كلا العقدين على ارتفاع يوم الجمعة بعد أن تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بشكل غير متوقع في يوليو. كما فاجأت الصين الأسواق يوم الأحد بنمو الصادرات أسرع من المتوقع.

وسجلت أسعار خام برنت، في الشهر الأول الأسبوع الماضي، أدنى مستوياتها منذ فبراير، حيث هوت 13.7 بالمئة. وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020. بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 9.7 بالمئة، حيث أثرت المخاوف من الركود على الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو. لكنها لا تزال تقل 9.5 بالمئة عن العام السابق.

وسحبت المصافي الصينية مخزوناتها وسط ارتفاع أسعار النفط الخام وضعف هوامش الربح المحلية حتى مع اكتساب الصادرات الإجمالية للبلاد زخمًا.

وواصلت صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية التدفق على الرغم من الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.