«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 08 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 08 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8779 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9662 دينار، والجنيه الاسترليني 5.892 دينار، والدولار الكندي 3.776 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2717 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2985 دينار، والدرهم الإماراتي 1.328 دينار، والدينار التونسي 1.5448 دينار، والدرهم المغربي 0.4729 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 08 اغسطس 2022: