انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين 0.1% إلى 1771.74 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مستهل تعاملات الأسبوع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الأسبوع الماضي إحتمال رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأميركية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1771.74 دولار للأوقية، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1788.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقر سعر الفضة اليوم في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 920.25 دولار، واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.