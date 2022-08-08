خاص.. “عون” يصرح لصدى حيال مستجدات صرف الزيادة للعاملين بقطاع النفط والعلاوة الحقلية

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص زيادة بنسبة 67٪ قائلاً: تم إعلامنا بأنه سيتم تضمين الزيادة خلال شهر “يوليو” ، وربما حصلت بعض الصعوبات في تضمينها ولكن بتأكيد إذا لم تضمن بهذا الشهر فستضمن بشهر “أغسطس” .

مضيفاً: بالنسبة للعلاوة الحقلية إتخذ هذا القرار بصفتي وزير النفط والغاز من فترة ولكن السيد “مصطفى صنع الله” كالعادة في عدم الاستجابة لتعليمات وزارة النفط، ولم ينفذ هذا القرار، وسيتم إحاطة السيد رئيس مجلس الإدارة الجديد “فرحات بن قدارة” وسيتم تنفيذه في القريب العاجل مع مرتبات أغسطس.

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