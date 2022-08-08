اقتصاد

ايداع معاشات المتقاعدين عن شهر 8 في المصارف وتجهيز زيادة 450 دينار عن شهر يوليو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أكد مصدر من صندوق الضمان الاجتماعي ،إتمام مطابقة حركة معاشات المتقاعدين لشهر أغسطس الجاري مــع الإدارات المعنية ، وأنه سيتم إيداع معاشات شهر أغسطس فعليا بحسابات المستفدين بفروع مصارف الوحدة إبتداءا من اليوم الإثنين .

وأوضح المصدر لتطبيق بكم الاخباري ،أنه سيتم تنفيذ الحوالة المصرفية للمتقاعدين ببقية المصارف التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة .

وبين المصدر أن العمل جاري على تجهيز فروقات الحد الأدنى، أي الزيادة بقيمة 450 دينار لشهر يوليو الماضي ، مضيفا أن الصندوق مستمر بترفيع الحد الأدنى ،مع صرف الزيادة بشكل منفصل حتى شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم ، ومن ثم سيتم تضمين الزيادة بالمنظومة الضمانية ليتم صرفها مع المعاشات مجتمعة.

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