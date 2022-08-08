“البريقة لتسويق النفط” تؤكد على توفر الوقود بكميات كافية وبرصيد منافس مع باقي مستودعات الشركة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط على توفر الوقود بكميات كافية وبرصيد منافس مع باقي مستودعات الشركة يقدر بما لا يقل عن أسبوعين كفاية بالأيام بمستودع سبها وتوضح أيضًا بأن مسؤولية إيصال الوقود للمحطات هي مسؤولية تضطلع بها مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع وفق توزيع اختصاصاتها ومهامها المسندة إليها، والذي يتبين عدم استطاعتها إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة لديها بسبب قفل الطريق من بعض الأهالي الحاصل على طول خط الوادي ، الذي حال دون التمكن من تزويد بعض المناطق بالوقود ، على الرغم من استمرار تنفيذ كافة الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع من مستودع سبها النفطي لمختلف وباقي المناطق والبلديات بالجنوب.

وناشدت البريقة الجهات المعنية والمختصة بضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه دون إفراط أو تفريط، علمًا بأن معدل كميات الوقود اليومية التي يتم توزيعها على محطات المناطق الجنوبية من خلال شركات التوزيع التابعة لها تصل إلى 800 ألف لتر في اليوم.

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