ارتفاع سعر خام برنت النفطي بنسبة 0.48% إلى 95.38 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين في التعاملات الفورية، رغم بيانات تشير إلى بطئ في واردات الصين من النفط الشهر الماضي، حيث صعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا أو 0.48% إلى 95.38 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.35 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتا، أو 0.38%.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يومياً من الخام في شهر يوليو الماضي، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في شهر يونيو ولكنها لا تزال أقل 9.5% عن مستواها قبل عام.

وكان النفط أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى منذ فبراير 2022، بعد أن تصاعدت المخاوف من حدوث ركود عالمي.